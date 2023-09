Doua barci in care se aflau in total 20 de persoane s-au ciocnit in Delta Dunarii, un barbat de 30 de ani, cetatean german, fiind dat disparut.O persoana este data disparuta dupa ce doua ambarcatiuni s-au ciocnit, duminica, in Delta Dunarii. Este vorba despre un barbat de aproximativ 30 de ani, cetatean german, potrivit News.ro. ... citeste toata stirea