Video. ,,Dragusel, parcul national al dragusenilor, fara investitii de niciun fel", au cerut satenii. Satenii vor un ,,Jurnal al rusinii". Dragusenii au blocat proiectul ,,Dragusel"

Dragusenii s-au adunat in numar mare la caminul cultural duminica, 20 februarie 2022, interesati de soarta zonei Dragusel. Au fost pusi pe jar de proiectul alesilor locali de a concesiona cele 5,1 ha de teren in vederea infiintarii unui camping si de a dezvolta zona, asa cum au justificat ei. Modul in care s-au luat deciziile in Primaria Dragus i-a nemultumit pe cetateni, ei acuzand lipsa totala de transparenta. ,,A fost emisa deja HCL Dragus privind concesionarea terenului in luna ianuarie, ... citeste toata stirea