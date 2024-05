VIDEO DRDP Brasov: Restrictii de circulatie pe Autostrada A1, in zona viaductului Sacel

Reprezentantii DRDP Brasov anunta restrictii de circulatie pe Autostrada A1, in zona viaductului Sacel, in judetul Sibiu.Circulatia rutiera se desfasoara pe cate o banda pe ambele sensuri ale autostrazii A1, in zona viaductului Sacel.Restrictiile sunt cauzate de lucrarile pe care angajatii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, din cadrul DRDP Brasov le desfasoara in zona, au anuntat reprezentantii companiei.Drumarii lucreaza la inlocuirea dispozitivelor de ... citește toată știrea