VIDEO Elevi si studenti din Brasov participa la Olimpiada Internationala Worldskills 2024, in Franta

Elevi si studenti din Brasov participa, in aceasta perioada, la Olimpiada Internationala Worldskills 2024, care se desfasoara in Franta, la Lyon.Romania participa la Olimpiada Internationala de Meserii WorldSkills Lyon 2024 cu o echipa formata din 11 tineri, care ne reprezinta tara in noua sectiuni din cadrul competitiei.Cei 11 competitori care vor reprezenta Romania sunt elevi si studenti din Bucuresti, ... citește toată știrea