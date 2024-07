VIDEO Explozie subterana in centrul Sibiului: s-au miscat placi din beton

O explozie subterana in centrul Sibiului a distrus mai multe pavaje grele de ciment.Au fost scene de cosmar miercuri, in centrul orasului Sibiu, acolo unde a fost auzita o explozie. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru a vedea ce a cauzat explozia.O explozie subterana a miscat placi din betin in centrul Sibiului. Un apel la 112 a semnalat o explozie subterana in urma careia s-au miscat mai multe placi de beton pe strada Nicolae Balcescu din centrul Sibiului.Pompierii au ... citește toată știrea