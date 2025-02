Video. Fecioreasca fetelor de la Crihalma, joc vechi de 100 de ani. Cum era organizat jocul pe vremuri

Fecioreasca fetelor din Crihalma este un joc unic in tara, care se joaca de mai bine de 100 de ani. Se afla in repertoriul multor formatii artistice profesioniste. "Jocul Fecioreasca fetelor din Crihalma se joaca de mai bine de 100 de ani. Din toate informatiile pe care le-am cules si stim din sat, s-a nascut in jurul Primului Razboi Mondial, inainte de 1916 - nu avem date exacte, dar stim ca se joaca de atunci -, in perioada in care din sat, 195 de barbati au fost dusi in armata si satul a ... citește toată știrea