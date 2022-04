Luni, 18 aprilie 2022, in jurul orei 08.40, dispeceratul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov a fost sesizat, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la faptul ca, in municipiul Brasov, a avut loc o agresiune fizica intre soti."Din primele cercetari efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca un barbat, in varsta de 33 de ani, ar fi agresat-o fizic pe sotia sa, in varsta de 26 de ani, cu un obiect ... citeste toata stirea