Turistul francez cautat in Muntii Bucegi de salvamontistii din judetele Brasov si Prahova, a fost gasit decedat. Barbatul era angajat al Ambasadei Frantei in Romania.Cetateanul francez disparut duminica in Muntii Bucegi a fost gasit mort intr-o prapastie de pe Valea Caraimanului. Se pare ca a alunecat pe frunzele adunate pe poteca si a cazut aproape 80 de metri intre stanci.Traumatismele suferite i-au provocat moartea, spun salvamontistii care l-au descoperit.Turistul a fost gasit mort pe ... citeste toata stirea