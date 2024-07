VIDEO Furtuna a facut prapad in Maramures: Un barbat a murit dupa ce a fost lovit de trasnet, un altul ranit de o prelata desprinsa de vant, iar o padure a fost pusa la pamant

O furtuna puternica a facut prapad luni, in Maramures. Un barbat a fost ranit de o prelata desprinsa de la o terasa, un altul a murit dupa ce a fost lovit de fulger, iar o padure intreaga a fost doborata de vantul puternic.Pompierii din judetul Maramures au fost solicitati, luni, sa intervina in urma situatiiloir de urgenta provocate de furtuni.Un barbat a murit in judetul Maramures dupa ce a fost lovit de trasnet, in timp ce era pe camp cu animalele la pascut, iar un altul a ajuns la ... citește toată știrea