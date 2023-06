Fostul primar al Brasouvului, George Scripcaru, spune ca Aeroportul de la Ghimbav este o infrastructura importanta pentru Romania, nu doar in plan local.Scripcaru sustine ca, Brasovul fiind in centrul tarii, devine un punct foarte important pentru transportul aerian. El a remarcat faptul ca a fost foarte important ca lucrurile s-au realizat in plan local si nu a mai trebuit sa asteptam, ca in cazul Autostrazii Bucuresti - Brasov, sa faca Guvernul o infrastructura care ... citeste toata stirea