VIDEO Haos in Bucuresti dupa decizia BEC. Protestatarii au dat foc, au aruncat cu pietre si au rasturnat o masina a Digi24

Decizia BEC prin care a fost respinsa candidatura lui Calin Georgescu la alegerile prezidentiale a declansat haosul in Bucuresti.Distribuie daca iti place!Decizia BEC a creat haos in Bucuresti. La scurt timp dupa ce Biroul Electroral Central a publicat motivarea deciziei de respingere a candidaturii lui Calin Georgescu, manifestantii pro-Georgescu au redevenit violenti, au aruncat cu petarde, pietre si sticle spre jandarmi si au dat foc unor obiecte, in mai multe locuri din Bucuresti. ... citește toată știrea