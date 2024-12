VIDEO Hotelul de Gheata de la Balea Lac se deschide de Craciun. Ce tematica va avea in acest an

Hotelul de Gheata de la Balea Lac va fi inaugurat de Craciun. In acest an numarul de igluuri va fi dublu fata de iarna trecuta.Incepand cu perioada Craciunului, pe 24 sau 25 decembrie, Hotelul de Gheata de la Balea Lac isi va primi primii oaspeti din acest sezon. Anul acesta, constructia de gheata situata in inima Muntilor Fagaras vine cu un numar mai mare de camere, oferind turistilor o experienta unica, transmite oradesibiu.ro.Constructia Hotelului de Gheata de la Balea este in plina ... citește toată știrea