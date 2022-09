Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Feldioara efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "furt calificat" si "furt calificat in forma continuata".In fapt, in noaptea de 07/08 septembrie 2022, in jurul orei 02.00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Feldioara si Biroului de Investigatii Criminale ... citeste toata stirea