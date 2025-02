VIDEO Incendiu devastator in Ploiesti. Un pompier si doi jandarmi, surprinsi de suflul exploziei unei butelii

Doua case au fost cuprinse de flacari in Ploiesti. Un pompier si doi jandarmi au fost raniti de explozia unei butelii.Doua case au ars vineri seara, intr-un incendiu violent izbucnit in cartierul ploiestean Bereasca. Un pompier este in stare grava si doi jandarmi au fost raniti in operatiunea de la fata locului.Un pompier din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova a fost grav ranit, vineri seara, dupa ce o butelie a explodat in timpul unei interventii de stingere a ... citește toată știrea