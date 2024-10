Video. Incendiu in zona montana, Varful Comisu, intre Fagaras si Vladeni. Interventia este dificila

https://www.monitorfg.ro/wp-content/uploads/2024/10/WhatsApp-Video-2024-10-26-at-15.03.41.mp4Un incendiu de padure a fost inregistrat in zona montana intre localitatile Vladeni si Fagaras (in apropiere de zona Varfului Comisu). Incendiul a fost anuntat in jurul orei 11.00, iar la fata locului s-au deplasat, potrivit reprezentantilor ISU Brasov, 7 autospeciale de stingere cu apa si spuma."Intervin pentru localizarea si stingerea incendiului aproximativ 50 de pompieri si 40 de lucratori de la ... citește toată știrea