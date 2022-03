VIDEO Incendiu la cea mai mare centrala nucleara din Europa, dupa bombardamentele rusilor. Ce spune AIEA

Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri la centrala nucleara Zaporijjia, cea mai mare din Europa, situata in orasul Enerhodar, din sud-estul Ucrainei, dupa ce fortele ruse au tras asupra uzinei, a relatat primarul orasului, Dmitri Orlov, pe in contul sau Telegram, informeaza EFE si Reuters, citate de Agerpres.Echipele de interventie au anuntat ca pompierii au putut in final sa aiba acces la locul in care s-a declansat incendiul, dupa ce anuntasera initial ca trupele ruse le ... citeste toata stirea