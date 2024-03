VIDEO Incepe festivalul MASSIF, in Poiana Brasov

Intr-un decor de iarna autentica, de maine incepe, in Poiana Brasov, cel mai important eveniment muzical si de entertainment organizat intr-o statiune montana, MASSIF 2024. Pentru ca prima editie s-a dovedit un succes, confirmat si de numeroasele feed-back-uri pozitive, organizatorii au luat decizia ca editia din acest an sa se desfasoare pe parcursul a 4 zile, in perioada 14-17 martie, fata de trei cate au fost anul trecut.Zeci de mii de iubitori ai sporturilor de iarna, muzicii, aventurii, ... citește toată știrea