VIDEO Incident pe Transfagarasan: Un barbat cu un copil in brate a vrut sa se pozeze cu un urs si a facut scandal in momentul in care a fost oprit

Incident in timpul capturarii unui urs pe Transfagarasan. Un turist, cu un copil in brate, a vrut sa se apropie de animal si a facut scandal in momentul in care a fost oprit.Un incident a avut loc, joi, in timpul operatiunii de relocare a unuia dintre asa-numitii "ursi-cersetori" care ies pe Transfagarasan pentru a primi ... citește toată știrea