Video. Interviu. ,,Singura sansa pentru a putea dezvolta comuna sunt fondurile externe" spune Viorel Grusea, primarul de la Comana. Comuna are investitii de infrastructura, mediu si educationale

Pentru primarul Viorel Grusea investitiile din comuna pe care o pastoreste de 4 mandate reprezinta o prioritate. Dar in acelasi timp edilul spune ,,fara bani nu poti face nimic pentru comuna". In cazul podului de peste Olt, de la Crihalma, cel luat de apa in 30 iunie 2018 si de care depindeau cetatenii comunei, s-au gasit si bani si s-a depasit si birocratia. Edilul de la Comana a demonstrat ca orice proiect se poate realiza cu implicare. In nici 2 ani, podul a fost ridicat de la zero astfel ca ... citeste toata stirea