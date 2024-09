VIDEO Inundatii puternice in judetul Galati: Doua persoane au murit, iar zeci de oameni au fost evacuati

Mai multe localitati din 8 judete au fost afectate de ploile abundente din ultimele ore, iar judetul Galati este cel mai afectat. Doua persoane au decedat in urma inundatiilor.Doua persoane si-au pierdut viata in Galati, in urma viiturilor de vineri noaptea. O persoana din Pechea a fost luata de o viitura, iar cea de-a doua a fost surprinsa de viitura in propria locuinta in comuna Dragusin, a precizat intr-o interventie la Antena 3 Teodora Diaconita, purtatorul de cuvant al Prefecturii Galati. ... citește toată știrea