VIDEO. Ioan Bacila pentru Primaria Vistea: ,,Copiii nostri nu au unde sa se joace! Terenurile de sport si spatiile de joaca sunt neingrijite"

Cod mandatar financiar 21240002Comuna Vistea are nevoie de o schimbare, iar alegerile de duminica, 9 iunie 2024, pot aduce schimbarea dorita de cetateni.Ma voi opri asupra tinerilor si copiilor din satele comunei. Oricine poate vedea ca in comuna nu exista spatii de joaca pentru copii, iar acolo unde s-au realizat sunt lasate in paragina. Copiii nostri nu au unde sa se joace!Nici tinerii nu au fost in atentia Primariei Vistea. Stim cu totii ca tinerii iubesc sportul, in special fotbalul. ... citește toată știrea