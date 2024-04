VIDEO Ionel Fliundra: In urmatorii 4 ani ma voi ocupa de sanatate si de siguranta cetatenilor din Ghimbav

Ionel Fliundra a spus in emisiunea Culisele Zilei, ca, in urmatorii 4 ani, ca primar, are in plan sa se ocupe de sanatate.Avem aproape finalizat un studiu de fezabilitate pentru noua policlinica a orasului Ghimbav. Aceasta policlinica nu este doar o cladire... Este o cladire cu un design modern, cu o suprafata desfasurata pe 3.000 de metri patrati, o cladire care va functiona impreuna cu Casa de Asigurari de Sanatate, dar va avea cu siguranta si cabinete private pe anumite specialitati, ... citește toată știrea