VIDEO Jaf armat la o banca din Calarasi. Un barbat a amenintat angajatii cu un pistol si a fugit cu o suma importanta de bani

Un jaf armat a avut loc la o banca din municipiul Calarasi. Un barbat a intrat in sediul bancii, a scos un pistol de sub geaca si a cerut bani, apoi a disparut.Jaf armat a avut loc marti dupa-amiaza la o sucursala bancara din Calarasi. Un barbat inarmat cu un pistol a amenintat angajatii si a fugit cu o suma importanta de bani.Un atac sub amenintarea armei a avut loc, marti seara, la o sucursala a unei banci din municipiul Calarasi. Un barbat a intrat in sediul bancii, singur, a scos ... citește toată știrea