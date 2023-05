Lipitanii de la de la Herghelia "Sambata de Jos" au incantat si impresionat publicul, la Festivalul Calului Lipitan, organizat la Herghelia de Stat Lipica, din Slovenia.Festivalul Calului de rasa Lipitana, din Slovenia s-a desfasurat in zilele de 20-21 mai.Evenimentul hipologic organizat in acest an a avut o dubla semnificatie: aniversarea zilei intemeierii citadelei celei mai vechi rase ... citeste toata stirea