VIDEO Locatarii unui bloc din Baia Mare si-au facut un buncar la subsolul imobilului

Locuitorii unui bloc din municipiul Baia Mare au decis sa amenajeze din resurse proprii si cu propria munca un buncar in care sa de adaposteasca in caz de pericol.Locatarii unui bloc din municipiul Baia Mare au luat decizia de a amenaja un buncar in subsolul imobilului, care ar putea fi utilizat in cazul unor situatii limita.Ei au curatat deja subsolul imobilului, au pus ... citește toată știrea