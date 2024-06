Video. Lucretia Posa din Venetia de Sus are nevoie de ajutorul nostru. Un incendiu i-a mistuit toata gospodaria

Casa unei pensionare din Venetia de Sus a fost mistuita de flacari, femeia ramanand pe drumuri. Toata agoniseala ei de o viata a disparut in noaptea de 28 aprilie 2024, inaintea sarbatorilor pascale. De atunci, Lucretia Posa de 73 de ani incearca sa-si refaca gospodaria pentru a avea un loc al el, unde sa-si traiasa batranetea. Are venituri foarte mici, o pensie de CAP, cu care nu poate face prea multe. A fost ajutata de copii, de vecini, de Primaria Parau, dar mai are nevoie de ajutorul nostru. ... citește toată știrea