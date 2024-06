VIDEO MAE confirma ca cele doua tinere decedate in apele fluviului Natisone au cetatenie romana. Cum s-a petrecut tragedia

MAE confirma cetatenia romana a celor doua tinere decedate, gasite dupa ce au fost luate de apele fluviului Natisone, in regiunea Friuli Venezia Giulia din Italia.Ministerul de Externe confirma duminica cetatenia romana a celor doua persoane decedate, gasite dupa ce au fost luate de apele fluviului Natisone, in regiunea Friuli Venezia Giulia din Italia, conform News.ro.Ministerul mai anunta ca reprezentantii oficiului consular mentin in permanenta dialogul cu autoritatile locale in vederea ... citește toată știrea