Doi tineri au murit si alti doi sunt in stare foarte grava, in urma unui accident produs in Sibiu, dupa ce soferul unei masini inmatriculate in judetul Brasov s-a izbit violent de un TIR parcat pe marginea carosabilului.Un accident rutier grav a avut loc, luni seara, pe prelungirea bulevardului Mihai Viteazu din Sibiu, in zona Dedeman. O masina s-a izbit violent ... citeste toata stirea