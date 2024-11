VIDEO Microbuz scolar, implicat intr-un accident rutier in judetul Iasi. A fost activat Planul Rosu de Interventie

Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineata intre un autoturism si un microbuz scolar, in judetul Iasi. In evenimentul rutier sunt implicate 16 persoane, dintre care 14 copii. A fost activat Planul Rosu de Interventie.Un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un microbuz scolar s-a produs miercuri dimineata, in localitatea Ciortesti, din judetul ... citește toată știrea