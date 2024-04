VIDEO Mihail Neamtu lanseaza "Eros Logos Agape" la Brasov

Mihail Neamtu vine la Brasov, la Centrul Cultura Reduta, in data de 8 aprilie, la ora 18.00. El va lansa cu aceasta ocazie lucrarea "Eros Logos Agape"In emisiunea "Culisele Zilei cu Sebastian Dan", acesta a sustinut ca revine la Brasov din doua motive."M-am nascut in judetul Brasov, la Fagaras.Intr-un oras niciodata prea mic pentru visele mari ale copilariei. Imi place sa spun.Am crescut pana la sase, sapte ani in acest spatiu binecuvantat al Esarii Oltului.Dupa aceea parintii mei au ... citește toată știrea