Accident rutier in municipiul Fagaras, pe str Doamna Stanca. In accident au fost implicate 3 autoturisme si au rezultat 3 victime, incarcerate.La fata locului se deplaseaza 3 echipaje SMURD, o autospeciala de descarcerare, o autospeciala cu apa si spuma.UPDATE 1La fata locului s-au deplasat si 2 ambulante.O singura persoana de sex masculin in varsta ... citeste toata stirea