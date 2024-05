VIDEO O casa din Baia Mare a luat foc, dupa ce a fost lovita de un trasnet

O casa din municipiul Baia Mare a fost cuprinsa de flacari in urma unui trasnet puternic. Pompierii militari au intervenit de urgenta.Pompierii militari au intervenit in a doua zi de Paste pentru a stinge un incendiu care a izbucnit la o casa din municipiul Baia Mare, conform informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Adriana Santa.Potrivit sursei citate, incendiul s-ar fi produs cel mai probabil in urma unui trasnet puternic.Incendiul s-a produs luni seara. Adriana ... citește toată știrea