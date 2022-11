VIDEO O companie din Germania va investi la Brasov aproximativ 60 de milioane de euro intr-o fabrica

Astazi, in cadrul unei conferinte de presa, in prezenta primarului Allen Coliban si a presedintelui Clubului Economic German, Werner Braun, reprezentantii Diehl Controls, parte a concernului german DIEHL, au anuntat prima investitie din Romania, construirea la Brasov a unei fabrici de productie a componentelor de control electronic, in principal pentru aparate electrocasnice.Investitia va ajunge la aproximativ 50 - 60 de milioane de euro, in doua etape, si va asigura aproximativ 600 - 650 de ... citeste toata stirea