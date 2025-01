VIDEO O femeie din Brasov a furat masina unui livrator de mancare in Cluj-Napoca, dupa ce l-a amenintat cu un cutit

O femeie din Brasov a furat masina unui livrator de mancare in Cluj-Napoca, dupa ce l-a amenintat cu un cutit. Cinci echipaje de politie au urmarit-o apoi in trafic.O femeie de 39 de ani, din Brasov, a furat, marti, masina unui livrator de mancare, care nu si-a asigurat autovehiculul, amenintandu-l cu un cutit, fiind apoi interceptata in trafic de politisti, care au imobilizat-o si au condus-o la sectie pentru audieri.Brasoveanca a vazut masina unui curier care livra mancare, lasata cu ... citește toată știrea