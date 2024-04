VIDEO O femeie si un barbat au ajuns la spital dupa ce au fost batuti pe strada, in Constanta

O femeie si un barbat au ajuns la spital dupa ce au fost batuti pe strada, in Constanta. Agresorul a fost prins si se afla in custodia Politiei.O femeie si un barbat au ajuns la spital dupa ce au fost batuti pe strada de un barbat, in urma unui conflict spontan.O femeie si un barbat au ajuns la spital, miercuri seara, dupa ce au fost agresati, pe bulevardul Tomis, din Constanta, de un barbat, in urma unui conflict spontan.Agresorul, in varsta de 37 ... citește toată știrea