VIDEO O tanara nascuta in Fagaras, printre cele trei ostatice eliberate de Hamas

Hamas a predat Crucii Rosii cele trei ostatice in prima zi a armistitiului. Una dintre ele are si cetatenie romana, fiind nascuta in Fagaras.Romi Gonen, Emily Damari si Doron Steinbrecher, care s-au aflat in captivitatea Hamas timp de 471 de zile, in Gaza, au fost eliberate duminica si sunt deja alaturi de familiile lor.Cele trei femei au fost escortate de fortele speciale ale IDF din Gaza, dupa ce au fost ... citește toată știrea