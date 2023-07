In perioada de 03-06 iulie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Brasov, alaturi de jandarmi si politisti locali, au continuat actiunile pe raza intregului judet, cu efective marite, aflandu-se printre cetateni in vederea asigurarii unui mediu de siguranta adecvat, in special prin prevenirea infractiunilor comise cu violenta si combaterea consumului de substante interzise, cu consecinte imprevizibile, din cele mai grave.Totodata, actiunile ... citeste toata stirea