VIDEO Opt copii din Fasia Gaza au fost adusi in Romania pentru a fi tratati in spitale

Opt copii din Fasia Gaza au fost adusi in Romania cu o aeronava MApN pentru a fi tratati in spitale.Opt copii din Fasia Gaza, afectati de conflict, vor primi tratament medical in Romania. Alaturi de 24 de apartinatori ai lor, au scapat din infernul pe care l-au trait in ultimele luni in Fasia Gaza.Guvernul anunta luni seara intr-un comunicat ca mai multi copii afectati de conflictul din Fasia Gaza au fost preluati de autoritatile romane si transferati pentru a beneficia de tratament medical ... citește toată știrea