Patru turisti au apelat duminica, 19 noiembrie a.c., la seviciile Salvamont dupa ce s-au ratacit in zona Varfului Negoiu din Muntii Fagaras. Salvamontistii au avut nevoie de 8 ore de mars prin zapada si viscol pentru a ajunge la grupul de turisti.,,Patrula de serviciu de la Cota 2000 Transfagarasan impreuna cu salvatori montani alarmati de acasa au plecat in cautarea turistilor.