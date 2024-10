Video. Pensionar din Fagaras ,,usurat" de 370.000 euro. Cei trei infractori au fost arestati

https://www.monitorfg.ro/wp-content/uploads/2024/10/fagaras.mp4O persoana, in varsta de 74 de ani, a sesizat Politia Municipiului Fagaras, la data de 23 septembrie a.c., ca a fost indusa in eroare de persoane pe care nu le cunoaste si care s-au prezentat initial a fi directori ai unei platforme de investitii, astfel ca a fost determinata de catre acestea sa efectueze transferuri de bani in valoare de aproximativ 370.000 de euro. Persoana vatamata a fost contactata de un barbat pe o retea de ... citește toată știrea