VIDEO Perchezitii in Brasov, inclusiv la Bogdan Peschir, finantatorul campaniei lui Calin Georgescu

Mai multe perchezitii au loc in Brasov, in acesta dimineata, inclusiv la cel care ar fi finantat campania pe Tik Tok a lui Calin Georgescu.Trei perchezitii au loc sambata dimineata in Brasov, inclusiv la Bogdan Peschir, cel care, conform raportului prezentat de SRI in CSAT, ar fi finantat campania pe Tik Tok a lui Calin Georgescu, acuzatiile fiind de coruperea alegatorilor, spalarea banilor, fals informatic.Procurorii Parchetului General si ofiteri din cadrul Politiei - Directia de ... citește toată știrea