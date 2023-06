Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Brasov, in cadrul a trei cauze penale, au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a 16 inculpati, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc. In cauze s-a retinut faptul ca, inculpatii au comercializat , in mod repetat, droguri de risc si mare risc, consumatorilor, preponderent tineri.La data de 27.06.2023 au fost puse in ... citeste toata stirea