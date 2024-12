VIDEO Perchezitii la extremisti. Sunt vizati cei care au salutat nazist la troita legionara si cei care indeamna online la revolta dupa decizia CCR

La doar o zi dupa anularea alegerilor prezidentiale, autoritatile iau in serios amenintarea extremismului in Romania. In dimineata zilei de sambata, 7 decembrie, au loc 15 perchezitii in Bucuresti si Ilfov, anunta ziare.com. Sunt vizati atat cei care au facut salutul nazist la troita lui Corneliu Zelea Codreanu cat si cei care au indemnat la revolta online dupa decizia CCR.Politia din ... citește toată știrea