15 perchezitii domiciliare s-au efectuat joi, 16 noiembrie a.c., in judetele Olt, Brasov, Dolj si Ilfov, la persoane banuite de evaziune fiscala si spalarea banilor. Au fost puse in aplicare cinci mandate de aducere."In fapt, in perioada 2017-2023, persoanele banuite, prin intermediul unor platforme de vanzare online, ar fi desfasurat activitati economice cu autoturisme si piese auto second-hand, fara a le declara organelor fiscale, in scopul sustragerii de la plata taxelor datorate bugetului ... citeste toata stirea