Perchezitii si la Brasov intr-un dosar de inselaciune cu carti de identitate falsificate, folosite pentru obtinerea unor credite online. Miercuri, 11 octombrie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, pun in executare 14 mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Timis, Brasov, Dambovita, Gorj, Mehedinti, Ilfov si in municipiul Bucuresti, ... citeste toata stirea