VIDEO Peste 5 milioane de lei, in acest an, pentru scolile din Sacele

Scolile din Sacele vor fi dotate cu mobilier modern printr-un proiect in valoare de 8 milioane de lei.In 2016 in Sacele nu era intabulata nicio scoala. In toate scolile ploua prin acoperis. Am alocat banii in fiecare an pentru reparatii, cam 2 milioane de lei pe an. In 2023 am alocat aproximativ 7 milioane de ... citește toată știrea