VIDEO Peste 80 de perchezitii in toata tara, pe linia combaterii infractiunilor economico-financiare

Peste 80 de perchezitii domiciliare se desfasoara in aceasta dimineata in toata tara, pe linia combaterii infractiunilor economico-financiare, anunta IGPR.Peste 80 de perchezitii domiciliare se desfasoara luni dimineata in cadrul a 15 actiuni operative, pentru tragerea la raspundere a persoanelor implicate in infractiuni economico-financiare."Astazi, 27 mai, Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Directia de Investigare a Criminalitatii Economice,