Mai multi pietoni, care asteptau intr-o statie de autobuz, au fost la un pas sa fie spulberati de o masina scapata de sub control.Cinci persoane aflate intr-o statie de autobuz din Bucuresti, au fost la un pas sa fie grav ranite. Un sofer a scapat controlul masinii si ar fi putut spulbera pietonii aflati in statie, insa acestia au fost salvati de stalpii de protectie."Cinci persoane, care asteptau autobuzul in statie, in dreptul parcarii de la Piata Drumul Taberei, ar fi putut fi ... citeste toata stirea