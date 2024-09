VIDEO Podul de la Voila ar putea fi gata in aprilie sau mai 2025. Modernizarea drumului Carpinis - Prejmer, ar urma sa dureze 18 luni

Podul de la Voila ar putea fi gata in aprilie sau mai 2025, a anuntat presedintele Consiliului Judetean Brasov, Serban Todorica.Lucrarile la Podul de la Voila au intrat in linie dreapta, astfel ca anul viitor, noul pod peste Olt ar putea fi deschis traficului rutier, a explicat presedintele Consiliului Judetean Brasov, Serban Todorica, in sedinta de joi, 26 septembrie a CJ Brasov, in care au fost actualizate si aprobate, indicatorii tehnico-economici si bugetul.In cadrul sedintei ordinare a ... citește toată știrea