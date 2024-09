VIDEO Politistii rutieri din Brasov actioneaza in cadrul proiectului ROADPOL - Safety Days, pentru reducerea accidentelor

In aceasta saptamana, politistii rutieri din Brasov actioneaza in cadrul proiectului ROADPOL - Safety Days, pentru reducerea numarului accidentelor rutiere si a consecintelor acestora.In perioada 16 - 22 septembrie 2024, politistii rutieri brasoveni actioneaza in cadrul unui calendar de activitati, stabilit conform organizatiei internationale a politiilor rutiere ROADPOL - Safety Days.Proiectul este sustinut de Comisia Europeana si isi propune concentrarea eforturilor pentru reducerea ... citește toată știrea